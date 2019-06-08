Кошка Тишина Матроскина вернулась на Марата, но не одна, а с Митьком

Один из символов Петербурга кошка Тишина Матроскина торжественно вернулась на своё исконное место – на козырёк дома 36 по улице Марата. Животное в тельняшке подняли над тротуаром 7 июня, накануне Всемирного дня петербургской кошки.

Правда, теперь Тишина будет не одна, а в компании с моряком Митьком. Репродукцию одноимённой картины Дмитрия Шагина нанесли на стену дома.

«Бравый морячок в тельняшке будет оберегать кошку Тишину от всяких безобразий и чтобы никто больше не покусился! Под защитой Митька кошка будет чувствовать себя спокойно», – уверен художник.







Репродукция картины нанесена методом urbanfresco, который использует художник Олег Лукьянов. Его работы петербуржцы могут увидеть, например, в переулке Радищева.

Напомним, кошку Тишину Матроскину в мае сковырнули с фасада неизвестные вандалы. По счастливой случайности она зацепилась хвостом за провода.

Скульптура появилась на Марата в 2005 году. Именно с ее установкой в городе ежегодно стали отмечать Всемирный день петербургской кошки. Она вместе с собратьями с Малой Садовой улицы Елисеем и Василисой являются символом города, в том числе памятью о блокадных годах, когда кошек завезли в Ленинград бороться с крысами.