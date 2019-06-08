В NASA назвали стоимость ночевки на МКС. США хотят за счет частной космонавтики набрать средств на полет к Луне

NASA обнародовало 7 июня старт программы по коммерциализации полетов на орбиту. Первых частных космонавтов ждут уже в следующем году. Ожидается, что извлеченная таким образом прибыль покроет текущие расходы национального управления, освободив средства для программы Artemis, согласно которой в следующую пятилетку астронавты должны отправиться на Луну (в частности, спутника Земли люди должны коснуться в 2024 году, среди них — первая женщина).

Как сообщает CBS News, согласно программе частных полетов на МКС, там сможет побывать до 12 человек в год, проводя на борту до 30 дней. Будут ли среди них космические туристы — официально не объявлено.

Уже известно, во сколько обойдется такой полет — около 59 миллионов долларов. И эта цифра складывается из двух неравных составляющих.

Полная стоимость пребывания на станции (с питанием и душем) — 35 тысяч долларов в сутки, то есть свыше миллиона долларов на человека за 30-дневный визит. И это не включая трат на дорогу.







А вот цены на перелеты разнятся: например, долететь на МКС на «Союзе» будет стоить свыше 80 миллионов долларов за место — такую цену россияне выставляют для NASA. Но американцы в скором времени рассчитывают удешевить полеты: место на борту CST-100 Starliner от Боинга и Crew Dragon компании SpaceX обойдутся «всего» в 58 миллионов долларов (правда, неизвестно, останется ли такой же цена для частных космонавтов).

При этом забронировать полет может не каждый. Миссия частных космонавтов должна отвечать задачам NASA — исследованию космоса. Кроме того, производство вашего продукта или услуги должно действительно требовать условий микрогравитации. Есть и другие условия.

Напомним, корабль Crew Dragon впервые пристыковался к МКС в ходе тестового полета 3 марта 2019 года.