На Литейном закрасили Ивана Васильевича. Поклонники стрит-арта возмущены

Борьба между граффитистами и «Ленэнерго» за внешний вид трансформаторной будки на Литейном проспекте, 37-39 продолжается. Пока ведут сотрудники сетевой компании.

Как сообщают читатели «Фонтанки», граффити команды HoodGraff с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию» почило под слоем краски. Два Ивана Васильевича и Ульяна Андреевна «поселились» на жёлтой стене 10 ноября 2018 года, спустя пару дней после того, как закрасили предыдущую работу художников – портрет лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Недовольные разместили жалобу на «халтурную роспись» 25 декабря 2018 года, после чего администрация Центрального района дала ответ, что рисунок на будке «Ленэнерго» необходимо закрасить до 31 мая.

Также 8 июня на Литейном,17 скрыли под слоем краски граффити «Я не Конфуций».







«Вместо живописной картины с героями из культового советского фильма мы теперь вынуждены наблюдать на стене разводы пятен дешёвой краски грязновато-жёлтых оттенков», – возмущаются пользователи в паблике «Жители МО «Литейный округ».

В комментариях некоторые предлагают изобразить на этом месте портрет главы муниципального образования «Литейный округ», чтобы проверить – закрасят ли его. Другие вместо уничтожения граффити предлагают коммунальщикам почаще красить или мыть подъезды.

Подробнее о том, почему хронически не везёт арт-объектам в Петербурге.