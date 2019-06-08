Журналист-расследователь Иван Голунов привлечён в качестве обвиняемого. Ему грозит срок от 10 до 20 лет

Корреспонденту издания «Медуза» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, что допускает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Соответствующее постановление суда опубликовал в Telegram правозащитник Павел Чиков.

В документе упоминаются разные виды наркотических средств, якобы найденных у Голунова — при себе и в квартире.

Адвокат Дмитрий Динзе рассказал СМИ, что суд о мере пресечения может начаться 8 июня в 14.00 в Никулинском суде Москвы, рассматривать ходатайство следствия будет судья Михаил Максимов.

Павел Чиков также сообщает, что Голунову стало плохо, но «скорую» к нему не пускают.







Ранее стало известно, что сотрудники следственного изолятора, в котором содержится журналист, отказались передавать ему еду от родственников.

Пикеты в поддержку автора громких расследований, накануне задержанного в Москве, проходят не только в разных городах России, но и за ее пределами.