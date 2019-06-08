Российская премьер-лига наградила "Зенит" за "чемпионство на трибунах". Доходы от арены выросли на 37%

Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов в рамках ПМЭФ-2019 вручил "Зениту" приз за рекордную среди российских клубов посещаемость матчей. В среднем приходило 50 тысяч человек.

По словам Суворова, всего матчи премьер-лиги посетило в минувшем сезоне 4 млн человек. В среднем на "Газпром Арену" приходило порядка 50 тысяч человек, а вся первая десятка наиболее посещаемых игр по итогам сезона приходится именно на "Зенит".

Советник президента клуба по коммерческой деятельности и коммуникациям Илья Кочеврин отметил, что всего матчи на стадионе посетили 1,119 млн человек плюс 245 тысяч пришли на нефутбольные мероприятия.

Одновременно доходы от эксплуатации стадиона выросли за год на 37% и составили 1,358 млрд рублей.





