«Произошел экстраординарный случай». Вице-премьер Борисов на ПМЭФ заявил, что претензий к «Суперджету» нет, кроме цены

В ходе Петербургского международного экономического форума 8 июня вице-премьер Юрий Борисов заявил, что SSJ100 не вызывает сомнений, поскольку прошел европейскую и российскую сертификацию и ряд испытаний.

«По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям. Это совокупность факторов, в том числе и человеческих», – цитирует его РБК.

В частности, вице-премьер упомянул перегрузки, которые, по его мнению, «ни одна конструкция» не выдержит. И добавил, что «произошел экстраординарный случай».

«Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8 g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация», – ссылается на чиновника «Коммерсантъ».







По его словам, спрос на самолет сохраняется, но Объединенной авиастроительной корпорации необходимо работать над снижением его цены — за счет импортозамещения.

Борисов рассказал, что программа импортозамещения для этой модели скоординирована с программой для МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), выпуск которого запланирован в 2022 году. И к этому моменту необходимо модернизировать сеть послепродажного обслуживания, создать автоматизированные склады, после чего время на восстановление самолетов сократится.

Напомним, дискуссию о безопасности полетов «Суперджетов» вызвала катастрофа, произошедшая в аэропорту Шереметьево 5 мая. В результате инцидента погиб 41 человек.