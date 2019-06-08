Пикеты в поддержку задержанного Голунова шли всю ночь, продолжаются задержания. Петиция собрала свыше 10 тысяч подписей

Коллеги журналиста Ивана Голунова из различных изданий всю ночь продолжали пикетировать управление МВД по Москве. Как сообщает издание «Медуза», в котором публиковались расследования задержанного, пикеты также проходят во Владивостоке, Новосибирске, Перми, Краснодаре. Накануне акция прошла у Гостиного двора в Петербурге.







Утром 8 июня пикеты также проводятся у здания Никулинского суда, у принимающих в них участие журналистов проверяют документы, в том числе — увозя в отделение полиции. К 11 утра были задержаны уже три человека. Именно в Никулинском суде Голунову в ближайшие часы должна быть избрана мера пресечения.

Как накануне сообщила основатель «Медузы» Галина Тимченко на своей странице в «Фейсбуке», со слов адвоката, на 11 утра намечено конвоирование Голунова, которое «может затянуться».

«Адвокат считает, что раньше 12 вряд ли начнут заседание. Но кто знает», – добавила она.

За прошедшие часы заявление «в защиту свободной журналистики и за кардинальную реформу правоохранительной системы в России» опубликовали на своих сайтах Общероссийский гражданский форум и редакции ряда журналистских коллективов. Петицию с требованием освободить Ивана Голунова на сайте Change.org подписали 10 тысяч человек. Также свыше трех с половиной тысяч человек подписали открытое письмо Профсоюза журналистов, адресованное министерству внутренних дел России, управлению МВД по Москве, Генпрокуратуре и Следственному комитету.

Напомним, автору многих громких журналистских расследований Ивану Голунову вменяют статью 228 УК — он был задержан по подозрению в попытке изготовления и сбыта наркотиков. По мнению международной организации «Репортеры без границ», задержание Голунова может означать усиление давления на независимые СМИ в России.