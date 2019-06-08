Конфликт с перчинкой. Двое мужчин повздорили в петербургском метро и распылили газ

Конфликт в подземке Петербурга завершился распылением газа и закрытием станции на проветривание. О случившемся «Фонтанке» 8 июня рассказали читатели.

«В пятницу примерно в 22:30 на станции «Невский проспект» распылили газ. Люди в панике бросились к эскалатору, чтобы подняться наверх, попутно сообщая спускающимся, чтобы они разворачивались», – сообщила Елена.

По данным «Фонтанки», горожане пожаловались на перцовый газ в полицию около 22:40. Они рассказали, что на станции «Невский проспект -1» произошёл конфликт между двумя неизвестными. В итоге один из них распылил газ в лицо оппоненту. Как выяснилось позднее, первый участник драки зашёл по карточке на «Парнасе», второй перепрыгнул через турникет на станции «Озерки». Полиция выясняет их личности.

Сотрудникам метрополитена пришлось закрыть станцию раньше времени и включить дополнительную вентиляцию.

Как сообщили В ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по данному факту проводится проверка.





