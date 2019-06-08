Президент крупной IT-компании пытался провезти на ПМЭФ патроны. Теперь ему придётся задержаться в Петербурге

Известный разработчик программного обеспечения приехал на Петербургский международный экономический форум и обзавёлся уголовным делом. Его водителя остановили на въезде на территорию ПМЭФ и изъяли несколько десятков нарезных патронов.

Как стало известно «Фонтанке», речь идёт о 55-летнем президенте московской компании «Интерпроком» Леониде Алтухове. Утром 7 июня он и водитель на своём «Ленд Ровере» въезжал на территорию ПМЭФ. У дома 64к1 на Петербургском шоссе машину остановили для дежурного досмотра. Полиция обыскала авто, в котором находился Алтухов и нашла в багажнике 50 патронов для нарезного оружия.

Возбуждено уголовное дело по ст.222 ч.1 УК РФ (незаконная перевозка оружия, его основных частей и боеприпасов). Алтухова и шофёра отпустили, однако последний попал в разряд подозреваемых.





