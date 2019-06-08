ООО «Забота и опека» построит пансионаты для пожилых в Петербурге на миллиард

Вице-губернатор Анна Митянина и генеральный директор ООО «Забота и Опека» Леонид Ноткин в рамках ПМЭФ-2019 подписали соглашение о сотрудничестве. Речь идет о строительстве пансионатов для пожилых людей, нуждающихся в стационарном социальном уходе.

Как 8 июня сообщает корреспондент «Фонтанки», общий размер инвестиций по проекту составит не менее 1 млрд рублей. Планируется реализовать проект до 2024 года. Ранее владелец ресторана «Арка» Леонид Ноткин фигурировал в качестве одного из инвесторов строительства пансионата для пожилых «Курортный» в поселке «Песочный».

Напомним, 2 года назад на ПМЭФ-2017 концессионное соглашение на строительство дома престарелых город подписал с ООО «СГЦ Опека» Алексея Маврина. Концессия предусматривает строительство социального объекта в Курортном районе Петербурга. Заявленный объем вложений – 907 миллионов рублей. Дом для престарелых должен быть построен за 4,5 года.





