На дороге Кириши — Будогощь «Фольксваген» налетел на лося. Погиб один человек и сохатый

Тридцатипятилетний мужчина стал жертвой ДТП с лосем в Ленобласти, сообщает 7 июня отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла накануне в 22:55 на 38 километре автомобильной дороги «Кириши — Будогощь». Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 30-летнего водителя ехал от посёлка Будогощь в сторону деревни Смольно, когда на проезжую часть внезапно выбежал лось. Машина налетела на животное, в результате чего от полученных травм скончался 35-летний пассажир, который находился на переднем сиденье. Пассажирка сзади получила травмы.







Лось тоже погиб от серьёзных повреждений.

Дорожная полиция проводит проверку.