Институт Березина построит центр дистанционной лучевой терапии в Ульянке

В третий день петербургского экономического форума состоялось подписание соглашения о строительстве центра дистанционной лучевой терапии. Подписи под документом 8 июня поставили вице-губернатор Анна Митянина и председатель правления «Лечебно-диагностического центра Международного института биологических систем имени Сергея Березина» Аркадий Столпнер.

В рамках проекта в Красносельском районе до 2022 года появится центр дистанционной лучевой терапии, в котором будет развиваться система оказания специализированной, в том числе высокотехнологической диагностической и лечебной медпомощи.

В новом центре будут работать по направлениям «детская онкология», «нейрохирургия» и «онкология».

По словам Столпнера, исторически в Петебурге диагностические и лучевые центры сконцентрированы на севере города, а новый комплекс позволит охватить южную часть города. Поданы документы на присвоение проекту статуса стратегического.







Инвестиции в проект, как предполагается, составят не менее 1,2 млрд рублей. ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» использует как собственные так и привлеченные средства.

Власти города со своей стороны обязались обеспечить сопровождение реализации инвестиционного проекта.