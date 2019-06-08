Для борьбы с раком Максиму нужно дорогое лекарство

У Максима нейробластома правого надпочечника. Ему уже сделали операцию, провели химиотерапию. Это помогло добиться ремиссии. Впереди пересадка костного мозга, но мальчику требуется иммунотерапия. Для этого нужно дорогое лекарство, которое в России не зарегистрировано.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Максим Мандругин, 1,5 года.

Злокачественная опухоль – нейробластома правого надпочечника.

Спасёт лекарство на месяц. Не хватает 3 509 449 руб.

«В конце прошлого года у Максима поднялась высокая температура, сбить е» никак не удавалось. Мы обратились в поликлинику. Сына обследовали, сделали УЗИ органов брюшной полости и обнаружили опухоль на правом надпочечнике. Максима срочно прооперировали – удалили опухоль вместе с надпочечником.

Когда пришел результат гистологии, мы узнали страшную новость: опухоль оказалась раковой и агрессивной! Сыну сразу начали химиотерапию. Переносил её Максим тяжело: почти перестал есть, сильно похудел, анализы крови были очень плохими. Но химия помогла, и ремиссия достигнута. Однако опухоль коварна, и лечение нужно продолжать.

По протоколу Максиму предстоит аутологичная трансплантация костного мозга – трансплантат у сына уже взяли и заморозили. Дальше понадобится иммунотерапия, которая поможет закрепить ремиссию и настроить иммунитет ребёнка на борьбу с онкоклетками. Вы уже помогли нам оплатить курс лечения дорогим препаратом, огромное всем спасибо! Но Максиму требуется еще один курс. На него денег взять просто негде. Умоляю, помогите спасти сына!» Евгения Мандругина, Санкт-Петербург.

Заведующая отделением Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Маргарита Белогурова (Санкт-Петербург):

«У Максима высок риск рецидива нейробластомы. Поэтому необходимо провести второй курс иммунотерапии препаратом унитуксин (динутуксимаб). Препарат целенаправленно воздействует на опухолевые клетки и значительно снижает вероятность рецидива. Лекарство в России не зарегистрировано, но разрешено к применению».

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Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.