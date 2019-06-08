На Васильевском острове сносят корпуса завода имени Калинина. На его месте появится «Максидом»

На Уральской улице начался снос корпусов завода имени Калинина, на месте которого ретейлер «Максидом» ранее намеревался построить гипермаркет и организовать новое общественное пространство.

Как пояснили «Фонтанке» в компании, сейчас «Максидом» проводит демонтаж здания, в котором находился гальванический цех завода имени Калинина. «Работы ведутся в соответствии с проектом реконструкции здания под объект торговли», – уточнили в пресс-службе ретейлера. Разрешение на строительство компания получила в марте 2019 года.

Здания патронного завода на Васильевском «Максидом» выкупил еще в 2016 году. Компания пообещала сохранить исторические корпуса, оборудовав в них офисы-лофты, рестораны и кафе, а на месте снесенных аварийных построек возвести гипермаркет. Общие инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей.





