Для жителей Пушкинского района построят медицинский центр. На ПМЭФ подписали 2-миллиардное соглашение

Правительство Петербурга и ООО «Русская Балтика» подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве консультативно-диагностического центра «Славянка». Это не первый подход инвестора к снаряду.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 8 июня, центр должен оказывать первичную медико-санитарную помощь в рамках программы ОМС жителям территориальной зоны «Ленсоветовского», а также исторических районов «Славянка» и «Детскосельский» Пушкинского района. Общий размер инвестиций планируется на уровне не менее 2 млрд рублей, срок реализации проекта — до 2049 года. Срок строительства – до 2022.

ООО «Русская Балтика» входит в группу "Евромед". Ранее копания уже подавала заявку на строительство поликлиники в районе Славянка по схеме государственно-частного партнерства. Стоимость проекта тогда оценивалась в 1,8 млрд рублей, однако затем проект завис.





