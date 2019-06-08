Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов

Российские клубы, возможно, не будут участвовать в обновленной Лиге чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА. Об этом заявил официальный представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо, передаёт 8 июня РБК.

По словам специалиста, создание нового клубного турнира на руку лишь лишь лидерам чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.

«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», – сказал Серехидо.

При этом крупные испанские клубы вряд ли откажутся от участия в новом первенстве, поскольку за это будут предложены большие деньги. Представитель уверен, что трансляции национальных чемпионатов подешевеют, а Лиги чемпионов – подорожают, что укрепит бюджеты топ-клубов, но приведёт к краху малобюджетных ФК.





