Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов
Российские клубы, возможно, не будут участвовать в обновленной Лиге чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА. Об этом заявил официальный представитель испанского футбольного чемпионата в России Даниэль Серехидо, передаёт 8 июня РБК.
По словам специалиста, создание нового клубного турнира на руку лишь лишь лидерам чемпионатов Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.
«Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов», – сказал Серехидо.
При этом крупные испанские клубы вряд ли откажутся от участия в новом первенстве, поскольку за это будут предложены большие деньги. Представитель уверен, что трансляции национальных чемпионатов подешевеют, а Лиги чемпионов – подорожают, что укрепит бюджеты топ-клубов, но приведёт к краху малобюджетных ФК.
Справка:
Идея нового турнира, который заменит Лигу чемпионов, принадлежит президенту «Ювентуса» Андреа Аньелли. Новая лиги грандов будет закрытым чемпионатом, в котором примут участие 32 клуба. По данным Reuters, 24 из них будут постоянными участниками, а остальные восемь будут меняться каждый год. При этом остается неясным, как будут отбираться клубы в новый турнир. В соответствии с нынешним рейтингом УЕФА следом за первой пятеркой (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция) идут Россия, Португалия, Бельгия, Украина и Турция. Однако до сих пор информации о том, будут ли представители этих стран заключать соглашения с новой лигой, не поступало.