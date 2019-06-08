ТГК-1 и Смольный договорились сотрудничать при реконструкции ТЭЦ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок подписали соглашение о сотрудничестве при модернизации ТЭЦ в Петербурге. Изменения должны коснуться 5 районов города.

Как 8 июня сообщает корреспондент «Фонтанки» с ПМЭФ-2019, речь идет о реконструкции Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» со строительством оборотной системы технического водоснабжения. Кроме того, обновится система теплоснабжения Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной.

Срок реализации инвестиционных проектов — до 2029 года. Указанные теплоэнергоцентрали обеспечивают жителей и предприятия Адмиралтейского, Московского, Кировского, Красносельского и Центрального районов Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, что Автовская ТЭЦ вошла в перечень объектов, утверждённых для модернизации правительственной комиссией РФ.





