ТГК-1 и Смольный договорились сотрудничать при реконструкции ТЭЦ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов и генеральный директор ПАО «ТГК-1» Алексей Барвинок подписали соглашение о сотрудничестве при модернизации ТЭЦ в Петербурге. Изменения должны коснуться 5 районов города.
Как 8 июня сообщает корреспондент «Фонтанки» с ПМЭФ-2019, речь идет о реконструкции Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» со строительством оборотной системы технического водоснабжения. Кроме того, обновится система теплоснабжения Центральной ТЭЦ со строительством водогрейной котельной.
Срок реализации инвестиционных проектов — до 2029 года. Указанные теплоэнергоцентрали обеспечивают жителей и предприятия Адмиралтейского, Московского, Кировского, Красносельского и Центрального районов Санкт-Петербурга.
Ранее стало известно, что Автовская ТЭЦ вошла в перечень объектов, утверждённых для модернизации правительственной комиссией РФ.
Справка:
ПАО «ТГК-1» объединяет 53 электростанции установленной мощностью 6,95 ГВт в Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Основные акционеры: ООО «Газпром энергохолдинг» (51,79%) и финская Fortum Power and Heat Oy (29,45%).