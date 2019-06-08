ПНТ построит новый терминал в Большом порту Санкт-Петербурга за 6,5 млрд

Санкт-Петербург и АО «Петербургский нефтяной терминал» подписали соглашение по созданию перегрузочного комплекса. Инвестиции составят 6,5 млрд рублей

Соглашение о сотрудничестве подписано 8 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Речь идет о реконструкции имеющихся и создании новых капитальных объектов терминала по перевалке и хранению нефтепродуктов в «Большом порту Санкт-Петербург».

Общий размер инвестиций по проекту составит не менее 6,5 млрд рублей, закончить предполагается до 2024 года.

Как рассказал генеральный директор АО «Петербургский нефтяной терминал» Валерий Хон, первый этап проекта стартовал в прошлом году с создания нового резервуара, инвестиции уже составили порядка миллиарда.





