ИТМО, "Сбербанк" и "СТАРТ Девелопмент" запустят "умные" информационные проекты в Южном. Соглашение подписали на ПМЭФ

Петербург 8 июня подписал соглашение о реализации трех пилотных информационных проектов в Пушкинском районе города, где должен появиться город-спутник Южный.

В рамках соглашения в Пушкинском районе Петербурга реализуют три проекта информационных систем: центр имущественных отношений, цифровую модель региона и центр жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства региона. Объем инвестиций составит около 1 млрд рублей.

Планируется, что новое городское пространство будет создано с применением передовых мировых практик организации и технологии «умного города». По словам главы "Старт девелопмент" Захара Смушкина, к проекту присоединятся и другие партнеры, в частности PC и IBM.

Комплексно развивать новый кластер стороны будут на основании государственно-частного партнерства. За счет собственных и привлеченных средств инвесторы намерены до 2023 года реализовать проект. Петербург обеспечит сопровождение его реализации.





