ИТМО, "Сбербанк" и "СТАРТ Девелопмент" запустят "умные" информационные проекты в Южном. Соглашение подписали на ПМЭФ
Петербург 8 июня подписал соглашение о реализации трех пилотных информационных проектов в Пушкинском районе города, где должен появиться город-спутник Южный.
В рамках соглашения в Пушкинском районе Петербурга реализуют три проекта информационных систем: центр имущественных отношений, цифровую модель региона и центр жизнеобеспечения жилищно-коммунального хозяйства региона. Объем инвестиций составит около 1 млрд рублей.
Планируется, что новое городское пространство будет создано с применением передовых мировых практик организации и технологии «умного города». По словам главы "Старт девелопмент" Захара Смушкина, к проекту присоединятся и другие партнеры, в частности PC и IBM.
Комплексно развивать новый кластер стороны будут на основании государственно-частного партнерства. За счет собственных и привлеченных средств инвесторы намерены до 2023 года реализовать проект. Петербург обеспечит сопровождение его реализации.
Справка:
Строительство города-спутника Южный должно продлиться 15 лет. Запланировано возведение 4,3 млн кв. м жилья для 134 тысяч человек и коммерческой недвижимости – более 1 млн кв. м. «Якорем» нового города должен стать «ИТМО Хайпарк» (ориентировочно 100 гектаров) – совместный проект правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник Южный» и Университета ИТМО. Общий объем инвестиций в Южный составит около 219 млрд рублей. Первый этап реализации проекта рассчитан до 2023 года.