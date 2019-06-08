РЖД запустили поезд до Рускеалы

То, что у этого транспортного монополиста есть паровозы, – не секрет. Но запустить с июня в ежедневном графике ретро-поезд на паровозной тяге, – событие. Он везет туристов от Сортавалы до горного парка с мраморными каньонами, и пассажирам не надо проходить паспортный контроль. С 29 июня появится дневной поезд от горного парка до Сортавалы и обратно.

Но самое главное, что сделано РЖД для развития туротрасли Карелии – стыковка расписаний между скоростной «Ласточкой» и метеором до Валаама, автобусом до зоопарка на озере Заячьем и ретро-поездом до Рускеалы.

«Подарок к 100-летию Карелии», – доволен заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.

Ему были рады и в руководстве республики Карелия, и в паломнической службе Валаама (сразу появился еще один метеор), и, конечно, в горном парке.







Из серьезных планов РЖД – состыковка туристических потоков Москва-Петербург-Сортавала-Петрозаводск. А в Рускеале – восстановление исторического мраморного вокзала, строительство поворотного круга для паровоза. Как рассказывает Александр Артемьев, глава оператора парка-фирмы «Колмас-Карелия», не сразу, но появится и музей у башен печей на месте мраморно-известкового завода у карьеров Рускеалы. А пока идет обустройство въездной зоны парка (новая автопарковка на пару сотен мест уже готова, – добравшимся до главной достопримечательности Северного Приладожья на машине не придется оставлять ее за три километра), катамаранной зоны для детей, расширение точек фастфуда. Обещают и хаски-парк, и лошадей, и карельскую кухню, и фестивали.

В парке признают: внутренний туризм пошел в гору и здесь, – за прошлый год триста пятнадцать тысяч приехавших, в этом скромно рассчитывают на 20-процентный рост. Из добравшихся 70% – на личном автотранспорте, остальные автобусами. Но 6 часов из Петербурга до Сортавалы по ремонтируемой не один год дороге в автобусе выдержит не каждый. «Ласточка», пусть и по гибридной схеме, летит 4 часа. И пуск поезда добавит посетителей - открываются перспективы развития школьного туризма (кто сталкивался с попытками организовать выезд детей, тот знает, насколько нереальным сделали этот процесс чиновники).

Правда, пока вместимость поезда, стилизованного под «Николаевский экспресс», – 91 пассажир (с августа вместо трех вагонов пустят 5). Но зато как красив! Паровоз 1949 года, гудок – аж в ушах звенит, и три удара колокола при отправлении, и дым из трубы, и кочегар настоящий, и в вагоне – атмосферно. Даже форма у бригады – особая, и досоветских времен, и позже.