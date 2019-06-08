РЖД запустили поезд до Рускеалы
То, что у этого транспортного монополиста есть паровозы, – не секрет. Но запустить с июня в ежедневном графике ретро-поезд на паровозной тяге, – событие. Он везет туристов от Сортавалы до горного парка с мраморными каньонами, и пассажирам не надо проходить паспортный контроль. С 29 июня появится дневной поезд от горного парка до Сортавалы и обратно.
Но самое главное, что сделано РЖД для развития туротрасли Карелии – стыковка расписаний между скоростной «Ласточкой» и метеором до Валаама, автобусом до зоопарка на озере Заячьем и ретро-поездом до Рускеалы.
«Подарок к 100-летию Карелии», – доволен заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.
Ему были рады и в руководстве республики Карелия, и в паломнической службе Валаама (сразу появился еще один метеор), и, конечно, в горном парке.
Из серьезных планов РЖД – состыковка туристических потоков Москва-Петербург-Сортавала-Петрозаводск. А в Рускеале – восстановление исторического мраморного вокзала, строительство поворотного круга для паровоза. Как рассказывает Александр Артемьев, глава оператора парка-фирмы «Колмас-Карелия», не сразу, но появится и музей у башен печей на месте мраморно-известкового завода у карьеров Рускеалы. А пока идет обустройство въездной зоны парка (новая автопарковка на пару сотен мест уже готова, – добравшимся до главной достопримечательности Северного Приладожья на машине не придется оставлять ее за три километра), катамаранной зоны для детей, расширение точек фастфуда. Обещают и хаски-парк, и лошадей, и карельскую кухню, и фестивали.
В парке признают: внутренний туризм пошел в гору и здесь, – за прошлый год триста пятнадцать тысяч приехавших, в этом скромно рассчитывают на 20-процентный рост. Из добравшихся 70% – на личном автотранспорте, остальные автобусами. Но 6 часов из Петербурга до Сортавалы по ремонтируемой не один год дороге в автобусе выдержит не каждый. «Ласточка», пусть и по гибридной схеме, летит 4 часа. И пуск поезда добавит посетителей - открываются перспективы развития школьного туризма (кто сталкивался с попытками организовать выезд детей, тот знает, насколько нереальным сделали этот процесс чиновники).
Правда, пока вместимость поезда, стилизованного под «Николаевский экспресс», – 91 пассажир (с августа вместо трех вагонов пустят 5). Но зато как красив! Паровоз 1949 года, гудок – аж в ушах звенит, и три удара колокола при отправлении, и дым из трубы, и кочегар настоящий, и в вагоне – атмосферно. Даже форма у бригады – особая, и досоветских времен, и позже.
Справка:
После признания мраморных карьеров Рускеалы негодными для промышленной добычи, разрабатываемое со времен Екатерины II для отделки строек Петербурга месторождение получило новую жизнь. Начались работы по уничтожению следов пребывания здесь воинской части АТП-6, - ржавые кузова, гусеницы поднимали с почти 30-метровой глубины карьеров, разбирали завалы штолен. Огромную работу на первом этапе проделали волонтеры, экологи, помогало Русское географическое общество.