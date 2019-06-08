«Повторяем, что это не соответствует действительности». МВД Москвы заявило, что не согласно с обвинениями в фабрикации дела журналиста Голунова

В МВД Москвы к вечеру 7 июня решили ответить на многочисленные обвинения в фабрикации дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. На официальном сайте опубликовано объяснение — даже в видеоформате.

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На записи начальник управления информации и общественных связей столичного главка Юрий Титов говорит, что в полиции «выражают несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия». При этом признает, что была допущена ошибка: опубликованы фотографии якобы из квартиры Голунова, которые были сделаны в другом месте.

Далее Титов по пунктам разбирает претензии к представителям правоохранительных органов. «Некоторые представители СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного», – говорит Титов. Отметим, представители ОНК действительно посещали Голунова и следов избиения не нашли, однако зафиксировали царапины и ссадины на спине журналиста. Также Голунов рассказал представителю СПЧ, что его якобы дважды ударили кулаком по голове и встали на грудную клетку, однако следов этого не зафиксировано.







«После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат», – говорит представитель МВД. Ранее журналист рассказывал, что адвоката к нему долгое время не допускали, а в реальности защита смогла вступить в дело только на следующий день после задержания.

«Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием», – продолжает Юрий Титов. Глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в ответ на это уточнил: «Смывы с рук у Голунова отобрали только спустя сутки после ходатайства адвоката и в результате давления СМИ, за что СМИ огромное спасибо».