Американцы показали беспилотный вертолет, который будет изучать Марс. Аппарат проходит последние испытания

Беспилотный аппарат Mars Helicopter, разработанный для миссии «Марс-2020», проходит последние испытания. Как сообщает 7 июня N+1 со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA, вертолет объединят с ровером и отправят на красную планету в июле 2020 года.

Mars Helicopter должен показать, что беспилотные летательные аппараты могут быть эффективны при работе на других планетах Солнечной системы. Управлять им будут с Земли. Подзаряжаться вертолет сможет прямо на Марсе — на нем установлены литий-ионные аккумуляторы с солнечными панелями. Научной аппаратуры на нем нет, зато установлена камера, которая позволит получить качественные снимки Марса.

На красной планете вертолет сначала проведет тестовый полет в течение 30 секунд, а затем как минимум пять дальних полетов по 90 секунд на высоте нескольких сот метров. Аппарат уже прошел испытания в условиях, которые имитировали атмосферу Марса.





