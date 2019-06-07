СМИ: «Зенит» может расстаться еще с тремя игроками. Футболистов выставят на продажу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» собирается расстаться нападающим Антоном Заболотным, полузащитником Матиасом Краневиттером и защитником Эльмиром Набиуллином. Об этом 7 июня пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, футболистов собираются продавать, а не отдавать в аренду. Как пишет «СЭ», «в Петербурге хотят оптимизировать трансферный бюджет и до определенной степени компенсировать затраты на предстоящие приобретения новичков».

Отметим, в сезоне-2018/19 Заболотный сыграл за «Зенит» в 30 матчах (3 забитых мяча, 3 голевые передачи), Краневиттер в 15-ти (0,0), Набиуллин в 20-ти (2 голевые передачи).

При этом, по информации «СЭ», покинуть «Зенит» также могут двое полузащитников — Роберт Мак и Эрнани.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» собирается досрочно разорвать контракт с 33-летним полузащитником Клаудио Маркизио. О возможных кадровых изменениях в команде «Фонтанке» рассказывал главный тренер Сергей Семак.





