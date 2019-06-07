Стоимость проекта «Газпрома» в Усть-Луге стремительно растет. 900 млрд рублей теперь — только на оборудование

В течение пятницы, 7 июня, несколько раз обновлялась информация о стоимости строительства газохимического комплекса в Усть-Луге, который реализует ООО «РусХимАльянс». Если до сих пор его оценивали в 700 млрд рублей, то теперь выясняется, что только на оборудование будет потрачено 900 млрд рублей, а конечная сумма явно будет заметно выше.

Изначально инвестиции в проект «Балтийский СПГ», который обсуждался с начала 2010-х годов, планировались в районе 700 млрд рублей. В марте 2019 года, когда было принято решение о том, что в Усть-Луге будет делаться не только сжиженный природный газ, то также СУГ и этан, в пресс-релизе «Газпрома» сохранялась старая цифра, те же 700 млрд рублей.

Она не менялась вплоть до 7 июня, когда где-то в обед ООО «РусХимАльянс» подписал соглашение с администрацией Ленобласти. «Общие капитальные вложения на стадии обоснования инвестиций составляют порядка 750 млрд рублей, после разработки проектной документации сумма может быть скорректирована», – говорилось в официальном сообщении на сайте областного правительства.

Однако в 19:57 ТАСС опубликовал новость: «Объем закупок оборудования в России для комплекса в Усть-Луге составит 900 млрд рублей». Об этом сообщалось со ссылкой на председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. Причем цитату можно читать двояко: под определенным углом могло показаться, что общий объем вложений в оборудование и вовсе превысит 1,1 трлн рублей. «Около 80% всего оборудования и услуг будут закупаться у российских компаний. Этот объем закупок составит около 900 млрд рублей», – цитирует Алексея Миллера ТАСС. Также он отметил, что «по всем этапам и стадиям реализации этого проекта уже приняты инвестиционные решения, и они находятся в стадии реализации».







Вряд ли «Газпрому» всего за несколько часов удалось бы завершить разработку проектной документации, – а именно это было условием изменения суммы инвестиций, по версии правительства Ленобласти. Так что причины стремительного роста стоимости проекта газохимического комплекса в Усть-Луге пока остаются загадкой, но в любом случае сумма велика в сравнении с объемом доходов бюджета Ленобласти. На 2019 год он запланирован в размере 122 млрд рублей.

Неудивительно, что руководить таким проектом должен менеджер с опытом администрирования примерно сопоставимых сумм. В середине апреля гендиректором ООО «РусХимАльянс» был назначен Кирилл Селезнев, покинувший перед этим кресло главы ООО «Газпром Межрегионгаз», выручка которого по последней отчетности 2017 года превысила 880 млрд рублей.

Глав компаний, которые бы оперировали по итогам 2017 года большими суммами, судя по данным СПАРК, всего 8 человек на всю страну: Андрей Костин, Игорь Сечин, Алексей Миллер, Иван Чебесков, Олег Белозеров, Александр Дюков и Владимир Богданов.