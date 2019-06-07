Пожарный спас ребёнка от одиночества в Петербурге с помощью штурмовой лестницы

Жители Красногвардейского района Петербурга вечером 7 июня наблюдали картину чудесного спасения ребёнка, истошно кричавшего в окне 11-го этажа.

Всё происходило в доме 19, корпус 2 по Ленской улице. По рассказам очевидцев, они услышали детский плач из открытого окна. Поняв, что дверь никто не открывает, жильцы вызвали спасателей. Сотрудники МЧС приехали без выдвижной лестницы, но сумели мастерски использовать штурмовую. Зацепившись за окно, спасатель влез в квартиру. Внизу жильцы отреагировали бурными овациями в адрес героя.

Пользователи соцсетей сообщают, что мать ребёнка уехала на дачу. Малыш якобы остался с отцом. Очевидица Анжелика написала со ссылкой на информацию от полиции, что мужчина мёртв. «Фонтанка» запросила комментарий у пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.





