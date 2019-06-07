МВД продолжает сообщать о том, как находит наркотики у задержанного журналиста Ивана Голунова. На этот раз речь о порошке подороже

МВД Москвы вечером 7 июня опубликовало уточнение информации о задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. В сообщении по-прежнему утверждается, что при личном досмотре у Голунова нашли 4 грамма «порошкообразного вещества».

В квартире журналиста, как утверждают в МВД, обнаружили «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы». В пакетах якобы было также наркотическое «порошкообразное вещество», но уже несколько подороже – всего пять граммов. На выяснение этих подробностей у полицейских ушло более суток.

Кроме того, в МВД еще раз решили объяснить появление в деле фотографий некой нарколаборатории, которую, как утверждали полицейские, обнаружили в квартире Голунова. Позже выяснилось, что фотографии сделаны в другом месте.

«При подготовке информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве по данному событию, были опубликованы фотографии изъятых предметов. При этом, вследствие допущенной сотрудником Главка ошибки, размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», – говорится в сообщениии МВД.

В полиции уточнили, что по этому факту проводится служебная проверка.





