NASA вновь открывает МКС для туристов. Первый отправится в космос уже в 2020 году

NASA открывает Международную космическую станцию для коммерческих проектов — в том числе, отправки космических туристов на орбиту. Как говорится в сообщении на сайте организации 7 июня, первый турист может отправиться на МКС уже в следующем году.

«Частные астронавты» смогут провести на орбите не более 30 дней, каждый год будет организовано максимум по две таких миссии. Подобные полеты будут полностью финансироваться из частных средств, причем использовать можно будет только корабли американского производства. Отметим, сейчас астронавтов доставляют российские «Союзы». Свои разработки ведут SpaceX Илона Маска, Boeing и Lockheed Martin.

Частным компаниям, которые будут заниматься отправкой туристов на МКС, придется платить около 35 тыс. долларов в сутки за пользование оборудованием станции.

Напомним, до сих пор на МКС побывали семеро туристов. Их отправкой занималась американская компания Space Adventures в сотрудничестве с «Роскосмосом». Последним на МКС слетал владелец Cirque du Soleil Ги Лалиберте (2057-е место в списке Forbes, $1 млрд). Полеты туристов пришлось прекратить из-за увеличения основного состава МКС.





