Первым делом делегаты. Самолёт с петербуржцами улетел в Симферополь с задержкой в несколько часов

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия» вылетел в Симферополь после почти трехчасовой задержки в Пулково. Несколько петербуржцев заявили, что отказываются от поездки.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта «Пулково», рейс FV 6883 отправлен воздушной гаванью Петербурга в 21.59 7 июня. Задержка составила 2 часа 39 минут. Как уточнил «Фонтанке» читатель Александр, самолет оторвался от земли в 21.10.

Перед вылетом пассажирам пришлось помаяться. Два часа они провели в разогретом небывалой для Петербурга жарой самолете (посадка началась в 18.20), а затем еще почти два часа десятки туристов с детьми «куковали» на летном поле в компании с медиками. В читательских письмах сообщалось о вызванных духотой обмороках.

Раздражение достигло такого пика, что несколько пассажиров заявили о том, что никуда не полетят. По информации «Фонтанки», горячность охладила необходимость добывать загруженный в самолет багаж.







В авиакомпании «Россия» сообщили, что ответственность за задержку лежит на Пулково — аэропорт отдал предпочтение иностранным делегациям, которые покидали Петербургский международный экономический форум. Онлайн-табло показывает, что длительное ожидание досталось только рейсу в Симферополь, самолеты в Милан, Ригу, Пекин и Минск вылетели либо вовремя, либо с незначительным опозданием.

Международный экономический форум в 2019 году проходит в Петербурге с 6 по 8 июня. Второй день саммита традиционно считается одним из самых тяжелых для горожан. Политическая и бизнес-элита России и мира собирается в Северной столице, чтобы принять участие в пленарном заседании и услышать выступление президента Владимира Путина.