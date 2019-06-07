Из «британского Гуантанамо» с любовью. В Сети появилось видео с Ассанжем в тюремных декорациях
Видеоагентство Ruptly выложило в Сеть кадры из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ролик опубликован 7 июня.
Как сообщается, автор видео — сокамерник журналиста. Запись он сделал, предположительно, ещё до перевода Ассанжа в тюремную больницу. На кадрах основатель WikiLeaks общается с другими заключёнными.
На видео наложена дата, согласно которой запись велась еще в июле 2017 года, однако Ruptly поясняет, что на записывающем устройстве была неправильно настроена дата. По данным агентства, видео снимали в тюрьме Белмарш, куда Ассанжа перевели в апреле 2019-го.
Справка:
Полиция Великобритании схватила Ассанжа 11 апреля. Основателя WikiLeaks задержали по требованию Соединенных Штатов. Минюст США предъявил Ассанжу официальное обвинение в сговоре с целью компьютерного взлома. В настоящее время основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме особо строгого режима, у американской стороны есть чуть меньше двух месяцев, чтобы предоставить Великобритании основания для экстрадиции. В США в его отношении выдвинуты более 10 обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы. Ранее вслед за США Ассанжа запросила выдать Швеция.