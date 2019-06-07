Из «британского Гуантанамо» с любовью. В Сети появилось видео с Ассанжем в тюремных декорациях

Видеоагентство Ruptly выложило в Сеть кадры из британской тюрьмы строгого режима Белмарш, в которой находится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Ролик опубликован 7 июня.

Как сообщается, автор видео — сокамерник журналиста. Запись он сделал, предположительно, ещё до перевода Ассанжа в тюремную больницу. На кадрах основатель WikiLeaks общается с другими заключёнными.

На видео наложена дата, согласно которой запись велась еще в июле 2017 года, однако Ruptly поясняет, что на записывающем устройстве была неправильно настроена дата. По данным агентства, видео снимали в тюрьме Белмарш, куда Ассанжа перевели в апреле 2019-го.





