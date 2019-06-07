В России много умных обезьян. В главный день экономического форума снова говорили о силовиках и бизнесе, в компанию к ним добавили и прессу

Китайские сюжеты, задержанные журналисты и Онегин вместо Bad Comedian. На ПМЭФ-2019 выносили приговоры экономике и просили не выносить бизнесу и прессе.

Фото: Фонд Росконгресс

Во второй, главный, день петербургского форума мировые лидеры общались поговорками, а министры пытались оспорить национальные проекты и декламировали «Руслана и Людмилу». К обеду на ПМЭФ-2019 появилось собственное подполье: после новостей из Москвы, где был задержан журналист Иван Голунов, по «Экспофоруму» начали раскладывать листовки с предложением его поддержать. На общем фоне речи первых лиц как-то не впечатлили, но зато обогатили слушателей незнакомым доселе фольклором.

Утро начинается с Калви и объятия против фейк-ньюс



Второй день ПМЭФ стартовал с традиционного делового завтрака « Сбербанка». Пышно накрытые столы ломились от яств, повсюду двигались камеры – в общем, происходящее напоминало, скорее, запись «Голубого огонька», чем сессию бизнес-форума. Только в зале сидели не звезды шоу-бизнеса, а топовые бизнесмены, федеральные чиновники и депутаты. А ведущим был не Ургант, а Герман Греф. Тема встречи тоже была не праздной – как совместить стабильность и реформы? А точнее, смогут ли национальные проекты, на которые власти хотят потратить 23 трлн рублей, вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых. 78% собравшихся с утра пораньше ответили «нет». Отдельное тайное голосование среди госслужащих и чиновников, среди которых были министры финансов и экономики Антон Силуанов и Максим Орешкин, показало, что у них стакан наполовину полон - 63% за ответ «да». И вся дальнейшая дискуссия развернулась вокруг этого противоречия.

Однако запомнились в итоге не социологические парадоксы – к ним-то в последнее время все привыкли – а выступление Олега Тинькова. Из его речи стало понятно, что вряд ли можно говорить о прорывном росте, когда первый на его памяти реальный бизнесмен, «честный предприниматель, который продвигал эту страну и рекламировал, сейчас находится под стражей». Так известный банкир вступился за основателя Baring Vostok Майкла Калви. Удар снова пришлось держать Силуанову; если накануне в споре с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным он просто предлагал «смотреть системно», то теперь перешел в контрнаступление: обвинил бизнес в нигилизме. Якобы государство создает для предпринимателей новые благоприятные режимы работы, дает льготы — а им «все не так, не будем вкладываться». «А бизнес работает по старинке: заработал — в офшор, заработал — за границу!» – возмутился министр. Греф пытался смягчать углы, но стороны к итоговому решению проблемы не пришли.

На петербургском стенде тоже все началось с самого утра, подписания и встречи шли чередой. Из основного: успели дать старт первому этапу Широтной магистрали скоростного движения (проект показали даже заглянувшему министру транспорта), а также огласили официально передачу токсичного полигона «Красный Бор» федеральному Минприроды – пусть оно разбирается. Расписывался врио губернатора и на других стендах. Например, дошел до «Газпрома», чтобы заключить соглашение о сотрудничестве в области физкультуры и спорта. Интриговало не столько само соглашение – аналогичное уже приходилось подписывать – а соседство за одним столом Александра Беглова и Алексея Миллера. Накануне форума синхронно вздрогнули фондовый и информационный рынки: прошла новость, что Миллер покидает «Газпром» для того, чтобы избраться губернатором Петербурга. Но Беглов и глава госкорпорации так тепло обнялись перед торжественной частью, будто не виделись несколько месяцев – и после этого византийского перформанса вопросы, если у кого еще оставались, отпали.







Петербург делает шаг назад

Не обошлось на форуме, разумеется, без обсуждения новых технологий. На сессии, посвященной глобальной конкурентоспособности российской промышленности, глава Минпромторга Денис Мантуров обрисовал перспективы автомобильных беспилотников. «По оценкам экспертов, к 2028 42 млрд долларов будет приходиться на беспилотные автомобили, а к 2035 году до 360 млрд долларов», – рассказывал он. Российский автопром должен находиться в передовиках. В этом смысле рассчитываем на КамАЗ, а «Яндекс» на последнем совещании у президента просил ускорить выход на дороги общего пользования беспилотного транспорта. Но пока экспертов это не слишком вдохновило. По их прогнозам, рынок поделят США, Китай и Европа. «Мы в этом проценте чувствуем себя мизерными», – признал Мантуров.



Прописываться в России бизнес тоже не спешит, хотя государство пообещало промышленникам всяческие меры поддержки для освоения международных рынков. Председатель правления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе назвал существующие подходы «токсичным коктейлем». По его словам, все растущие аппетиты государства по уровню локализации противоречат интересам бизнеса. Но хорошо, что есть возможность диалога, с классической форумной вежливостью подчеркнул он. Впрочем, такой возможностью по всей видимости, пока не смог воспользоваться белорусский «Юнисон», который ранее заявил о планах купить завод General Motors. Ранее в Смольном выражали сомнение, что компания получит льготы от Минпромторга, без которых производство электрокаров в Северной столице будет экономически нецелесообразным. «Заявки на заключение специнвестконтракта не поступало», – прокомментировал Мантуров корреспонденту «Фонтанки».



Еще один повторяющийся сюжет форума – презентация рейтинга Агентства стратегических инициатив. Для регионов конкурс инвестиционной привлекательности важен, чтобы написать в брошюрах о своих достижениях и, конечно, же посоревноваться друг с другом. Агентство составляет рейтинг, опрашивая бизнес: в этом году анкетирование прошли 400 тысяч человек. Динамика, по словам организаторов есть, более того, с каждым годом растёт и конкуренция – отрыв между участниками все меньше. Петербург в рейтинге несколько лет занимал не самые завидные позиции: в 2017-м Северная столица стала 17-й из 85. В 2016-м- 22-й. А в 2018 году все поменялось: рейтинг Петербурга неожиданно подскочил до 4-й строчки. В этот раз пришлось сделать шаг назад, пропустив Калужскую область, Татарстан, Тюменскую область и Москву. Александр Беглов в отличие от большинства других глав регионов мероприятие не посетил и высказать своё мнение о развитии инвестиционного климата, соответственно, не смог. Диагноз ставили организаторы рейтинга: каждый третий предприниматель сталкивался с административным давлением со стороны правоохранительных структур.



«Умная обезьяна» и Лукоморье от Мединского



Все это было затактом к главному – пленарному заседанию с участием Владимира Путина и руководителя КНР Си Цзиньпина. Ожидалось что-то монументальное, но к обеду настроение в «Экспофоруме» сильно изменилось. Из Москвы долетела новость о задержании журналиста Ивана Голунова, и при критической концентрации прессы на форуме немудрено, что сообщество отозвалось: в пресс-центре и на стойках с журналами появились листовки с призывом принять участие в акции поддержки Голунова у «Гостиного двора», куда в итоге пришло порядка 50 человек.



Новый сюжет спикерам пришлось комментировать уже после пленарки; непосредственно на заседании говорили о давлении на бизнес, и тема выглядела сравнительно безобидно. Путин поздравил победителей рейтинга АСИ и констатировал: несмотря на улучшение делового климата, в регионах все еще остаются проблемы, связанные с архаичностью правоохранительной системы. Впрочем, он сразу предложил решение: изобрести «цифрового омбудсмена», которому бизнесмены смогут пожаловаться на незаконные действия со стороны правоохранительных органов.

Вспомнил президент и про Майкла Калви. Ведущей Софико Шеварнадзе было невдомек, как иностранные инвесторы поедут в Россию, если даже 15 лет проработавший в России Калви не смог приспособиться. «Ориентироваться надо на действующее российское законодательство. Это касается и власти, и бизнеса, отечественного и иностранного. Меня и самого эта ситуация беспокоит, но все должны проявлять уважение к закону», – подчеркнул Путин. Президент добавил, что знает, что многие участники экономического форума сомневаются в виновности Калви, но это сможет выяснить только суд.

Рассуждали о геополитике – все больше в шерстяном контексте. Путин рассказал об «умной обезьяне», которая спокойно смотрит, чем закончится драка двух тигров (читай, Китая и США). А председатель Си порадовал всех мудростью о том, что нельзя сжигать всю шубу, обидевшись на блох (в общем, читай, то же самое).



После пленарного заседания, как обычно, началась игра в гризли и нерестящегося лосося: гости пленарки сплошным потоком покидали конгрессную зону, а журналисты выхватывали особо крупную рыбу из этого косяка. Чуть было не попал в неловкое положение министр культуры Владимир Мединский. Окружившие его представители прессы усыпили внимание высокопоставленного чиновника, попросив ответить на вопрос про Пушкина, у которого накануне как раз был день рождения. «А, это хороший вопрос. А я уж думал, вы меня про Bad Comedian спросите», – под общий смех выдохнул Мединский.

Журналисты всего-то и попросили процитировать любимые строки любимого поэта. «Надо подумать, – замешкался Мединский и на некоторое время замолчал, со всех сторон сыпались подсказки. «Ну вот что вы от меня хотите? – обратился министр к прессе и затем – к своей «свите»: Вот скажите мне, пиарщики, что мне надо сказать такое, чтобы меня не обвинили, что я цитирую не то произведение?» Прозвучало что-то про «Лукоморье», министр бодро подхватил, дочитал до «избушки без окон, без дверей» и попросил – «дальше сами». А потом в отместку устроил тест прессе: «Все видел : лицами, убором, ужасно недоволен он». Помните, откуда это? (журналисты не вспомнили) «Он фармазон. Он пьет одно. Стаканом красное вино». Только после этих строк окружающие неуверенно опознали «Евгения Онегина».



Ирина Корбат, Ксения Клочкова, Галина Бояркова, Илья Казаков, Николай Кудин

«Фонтанка.ру»