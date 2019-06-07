Гениально повезло Ване из «Медузы», а МВД отступать некуда. Почему полиции нельзя отпустить Голунова

Сначала не поверили, что журналист Голунов нес наркотики. Тогда полиция выдала фото лаборатории у него дома. Когда все узнали, что картинки липовые, СМИ занялись МВД. «Фонтанка» понимает, что произошло.

Любая власть пытается опорочить мешающего. Журналиста – туда же. В наше время это надо делать грамотно. Возможно, верхи Москвы, разочарованные расследованиями корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, и обратились в свои же органы. 6 июня возле столичной станции метро «Цветной бульвар» задачу выполнили. Тем более, что хуже сбыта наркотиков только педофилия. Кто ж знал, что фейк на сайте полицейского главка перевернет ситуацию. И победитель здесь только один.

Поверьте, не бывает так, чтобы к социальному человеку в светлое время в толчее Москвы подходили оперативники розыска и, бодро окружив, предлагали показать содержимое поклажи. Если это произошло, то все было готово заранее. Вплоть до понятных понятых. А если после изъятия 4 грамм тут же зашли на съемную квартиру, значит, хоть дня три его таскало наружное наблюдение. Исполнители «Медузы» не читали, прекрасно знали, что берут журналиста.

То, что его коллеги не смолчат, а адвокаты зашумят о профессиональной деятельности, тоже предвидели. Ну, поорут, а их, например, утихомирят признанием самого Голунова.

Что касается потасовки, названой избиением в отделе полиции, то такое часто происходит. Человек нервничает, вырывается. Копы, как могут, так и хватают. Порой, заезжают в печень. Нормальная жизнь.

Тем временем активные люди разделились на тех, кто верит журналисту, и наоборот. Первых больше. Этого чуть позже и стало достаточно.

Не ожидая подвоха, утром 7 июня пресс-служба московской полиции сообщила на своем сайте, что при личном досмотре у 36-летнего жителя столицы были обнаружены пять «свертков с порошкообразным веществом», а «по месту проживания» еще «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Самое грустное здесь – состав – покушение на сбыт. При дозах на кармане – в камеру не закрывают. При сбыте – однозначно.

Помимо сухого текста на сайте появились и убедительные фото нарколаборатории из квартиры репортера. Все ахнули, эмоции поутихли. Только коллеги и друзья продолжали биться за своего, заявляя, что на снимках не квартира Голунова. Молодцы.

И вовремя же все случилось.

Политическая и бизнес-элита, собравшаяся на форуме в Петербурге, оказалась в неловком положении. Многим спикерам пришлось отвечать на вопросы. Под руку попались мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный прокурор Юрий Чайка и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на всякий случай.

Российские журналисты один за другим стали заявлять о своей солидарности. Среди них Ксения Собчак, Юрий Дудь, Леонид Парфенов. Телеканал «Дождь» ведет спецэфир. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился в Генпрокуратуру.

В 16.18 столичная полиция наносит себе контрольный в голову. Новое сообщение: 8 из 9 опубликованных ранее фотографий не относятся к квартире Голунова.

А дальше непереводимая игра слов: «сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный».

В этот момент общество выносит вердикт: «нам все ясно». И в эту секунду не важно, что в действительности. «Ясно» – материализуется.

По информации собеседников «Фонтанки» в столичном главке, все пошло случайно. Некоторые из них смеются: «Как хорошо, что я ни причем». При этом очень мало кто знает, как порой работает пресс-служба. Уловка же в том, что иногда они ставят фото из архива. Чтобы нагляднее было, когда нет живых снимков, а очень надо. Говорят, и в этот раз им крикнули, мол, нарколаборатория. Они и бабахнули старье. Но это теперь ничего не меняет.

По телеграм-каналам гуляет версия, что лабораторию накрыли накануне в Одинцово, и фото — оттуда. Может быть. Это снова ничего не меняет.

Сейчас легко прижать копов. Попросим показать наркодилеров, у которых на дому эти ошибочные фото сделаны. Когда сделаны? Что со злодеями? Их просто нет.

А журналисты ведут себя дружно. Выходят на грамотные одиночные пикеты. Им отвечают мудро – задерживают. Не противник, а мечта оппозиционера.

Если бы я оказался следователем, а мне предложили спускать историю на тормозах, для начала отпустив Ваню на подписку, то – ни за что. Это расписаться в том, что на бумаге все криво. Так и самому при таком внимании можно заехать в камеру. Вариант один: стоять насмерть – были наркотики и все.

Нюанс в том, что и многие журналисты будут стоять также. Патовая ситуация.

В этой драме один победитель – журналист Голунов. Если он не прав – ему повезло. Если прав – тем более. О нем уже говорят чуть ли не как о расследователе №1.

По соцсетям распространяются призывы пикетировать отделы полиции по всей стране.

Вот это да.



Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»