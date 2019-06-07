«Репортёры без границ»: Задержание Голунова может означать усиление давления на независимые российские СМИ

Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) выразила обеспокоенность задержанием журналиста отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова.

«Репортеры без границ» чрезвычайно обеспокоены вызывающим подозрения поведением полиции, задержавшей известного репортера Ивана Голунова. Он занимается журналистскими расследованиями», – говорится в сообщении организации, опубликованном 7 июня.

Глава подразделения RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Иоганн Бир говорит, что чрезвычайно странное поведение полиции наталкивает на мысли о сфабрикованности дела.

«Зачем лишать его (Ивана Голунова) адвоката, почему ему отказывают в экспертизе? Если такие методы действительно используются против известного на федеральном уровне журналиста, это означает лишь одно — значительное усиление давления на независимые СМИ в России», – говорит в заявлении Бирр.







Тем временем, в Европейской федерации журналистов требуют немедленного освобождения Голунова. Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутиерес выразил уверенность в невиновности задержанного журналиста.

«Как и многие выдающиеся российские журналисты, мы уверены, что Иван Голунов невиновен. Мы считаем, что основная цель этой полицейской операции заключается в том, чтобы заставить его молчать и запугать всех журналистов, которые ведут расследования о коррупции среди российских чиновников», – отметил генсек этой организации.

Член СПЧ Ева Меркачева сегодня посетила отдел полиции, где содержится журналист. Она подтвердила ранее опубликованную информацию о том, что Голунова, вероятно, били. По её словам, у сотрудника «Медузы» есть ссадины и кровоподтёки на спине от волочения по лестнице. Также журналист рассказал представителю СПЧ, что его якобы дважды ударили кулаком по голове и встали на грудную клетку, однако следов этого не зафиксировано.

«Он сказал, что 24 часа не спал и поэтому чувствует себя плохо. Он также не ел, но есть не хочет. Сейчас у Голунова два адвоката, и ему пообещали, что передадут еду от близких родственников, когда он поступит в ИВС» , – рассказала Ева Меркачева.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам. Кроме того, изначально пресс-служба МВД обнародовала фотографии лаборатории по производству запрещённых веществ, которая якобы располагалась в квартире Голунова, а потом признала, что снимки были сделаны в другом месте.

Журналисты вышли на пикеты в нескольких городах России. В Москве полиция задержала 12 человек, но вскоре отпустила без составления протоколов. В Петербурге силовики были вежливы. Акция прошла мирно. О том, как профессиональное сообщество отреагировало на задержание коллеги, и почему полиция дала задний ход — читайте в материале «Фонтанки».