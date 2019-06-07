Рабочий из Средней Азии погиб от удара молнии на стройке под Петербургом

Молния ударила в иностранца в Ломоносовском районе Ленобласти вечером 7 июня. Встреча со стихией стоила молодому человеку жизни.

Как сообщает 47news, стихия застала приезжего из Средней Азии на стройке на улице Современников в посёлке Новогорелово. По словам очевидцев, разряд молнии ударил прямо в гастарбайтера. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.

В пятницу над Петербургом и Ленобластью прошёл грозовой фронт, который принёс ливни и град. Причём последний был такой величины, что удивились даже старожилы. Помимо опасных осадков, природа приподнесла местным жителям и красивый подарок в виде редких вымеобразных облаков.





