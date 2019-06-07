Прогулочный катер встретил опору моста на Крюковом канале. Пассажиры улетели в воду

Небольшой прогулочный катер врезался в опору Смежного моста через Крюков канал в Петербурге вечером 7 июня. От удара люди, находившиеся на судне, выпали за борт.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, в результате столкновения никто не пострадал. Трое выпавших были в спасательных жилетах.

После случившегося катер, который также не пострадал от удара, покинул место ЧП.





