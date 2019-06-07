«Страдаем мы и наши дети!!!» Пулково не дает вылет в Симферополь, из-за духоты пассажиров выпустили на летное поле, их встретила скорая

Воздушная гавань Северной столицы больше часа не выпускает рейс в Симферополь. К самолету прибыла скорая помощь. Пассажиров выпустили на воздух, в ожидании вылета они проклинают экономический форум.

О невозможности отправиться на заслуженный отдых читатели «Фонтанки» сообщают вечером 7 июня. Boeing 777-300 авиакомпании «Россия» (рейс FV 6883) должен был вылететь из Пулково в 19.20, посадка началась за час. По состоянию на 20.50 самолет не выдвинулся ко взлетной полосе. Первые 60 минут пассажиры томились в душном самолете. Используя в качестве веера памятки о действиях в аварийной ситуации, они пытались выяснить у стюарда причину задержки, но услышали только: «Мы ничего не решаем». В условиях отсутствия информации выводы пришлось делать самостоятельно.

«В Пулково задерживают отправку рейсов на 1-1.5 часа из-за того, что пропускают частные самолёты участников экономического форума! Доколе над людьми будут издеваться? Духота и жара в салоне не выносимая! Дети плачут, все мокрые, разрешения на взлет не дают! Зато частные взлетают один за другим. Мы ненавидим форумы и саммиты!!! Страдаем мы и наши дети!!! У трапа уже стоит скорая!!» – написала Анна.

Другой читатель, Олег, причины невылета считает вторичными, его больше беспокоят условия и отношение. «В самолете ужасная жара, одна из женщин уже потеряла сознание. Кондиционер не работает, бортпроводники молчат, причин не называют. Дети ходят все мокрые и раздетые, невозможно дышать», – пишет он.







По словам пассажира Александра, в 20.20 людей выпустили из самолета. К авиалайнеру действительно подъехала скорая помощь.

На сайте аэропорта «Пулково» нет информации о задержке рейсов. Судя по онлайн-табло, за последние два часа из Петербурга отправлено полтора десятка самолетов, в том числе в Москву, Хельсинки, Пекин, Архангельск, Ижевск, Липецк, Милан и Ригу. Разница между заявленным и фактическим временем вылета составила от 10 минут до одного часа.

В авиакомпании «Россия» «Фонтанке» сообщили, что воссоединению с Симферополем препятствует техническое. «Задержка связана с нехваткой оборудования, которое аэропорт «Пулково» использовал для отправки иностранных делегаций. По состоянию на 21.00 необходимое оборудование уже предоставлено, самолет вылетит в ближайшее время», – уточнили в пресс-службе.

Международный экономический форум в 2019 году проходит в Петербурге с 6 по 8 июня. Второй день саммита традиционно считается одним из самых тяжелых для горожан. Политическая и бизнес-элита России и мира собирается в Северной столице, чтобы принять участие в пленарном заседании и услышать выступление президента Владимира Путина.