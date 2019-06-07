Куда завезут Финляндию «автобусник» и его 11 женщин

В Финляндии утверждено новое, левоцентристское правительство, во главе которого встал социал-демократ Антти Ринне. Эксперты полагают, что отношения Финляндии с Россией останутся прежними или даже улучшатся — важную роль в этом должен сыграть новый глава МИД.

© Lauri Heikkinen/valtioneuvoston kanslia

Красно-зелёное

После 16-летнего перерыва правительство в Финляндии возглавила Социал-демократическая партия (СДП). В коалицию, способную решать вопросы и проводить решения через парламент, социал-демократы взяли идеологически близких экосоциалистов из «Левого союза», социал-либералов от «Зелёного союза», защитников интересов финских шведов Шведскую народную партию. Четвёртой политической силой в коалиции стал «Финляндский центр» с исторической опорой на сельское население, идеологии центризма и социал-либерализма.

По сложившейся исторической традиции каждому правительству дают определение по цветовой принадлежности. Бывали красные, белые, коричневые и даже радужные (правительства Пааво Липпонена 1995 – 1999 и 1999 – 2003: СДП – Национальная коалиция – «Зеленые» – «Левый союз» – ШНП). На сей раз сформировано красно-зеленое правительство, что в политике означает приверженность к либеральным ценностям «с зелёным оттенком». В программе уже, например, прописано, что Финляндия будет углеродно-нейтральной к 2035 году, занятость в стране вырастет до 75% к 2023 году. А начали свою коалиционную работу лидеры партий с поездки на трамвае.

В правительство вошли семь министров от СДП, пять — от «Центра», три от «Зелёных» и по два – от «Левых» и ШНП. Судя по составу нового кабмина, можно с уверенностью сказать, что в своих решениях правительство должно быть проникнуто гуманизмом, ибо впервые в его составе большинство составляют женщины (11 к 8), среди них — молодые представительницы «Левых» и «Зелёных». Средний возраст министра относительно невысок — 46 лет.







В кабмине много молодых министров, и это хорошо — новое поколение лучше понимает глобальные риски, считает директор Александровского института (крупный и наиболее авторитетный научный центр по исследованию России и Восточной Европы. – Прим. Ред.) профессор Маркку Кивинен.

«Молодые люди лучше понимают проблематику экологии, среди них есть те, кто хорошо знает Россию. Например, [новый министр экономического развития] Катри Кулмуни, которая является председателем общества «Россия — Финляндия» (некоммерческая организация, которая была создана как «СССР – Финляндия» ещё в 1944 году для продвижения дружеских отношений – прим. ред.)», — отмечает Кивинен.

«Автобусник» и «гангстер на рынке труда»

Возглавил правительство председатель СДП Антти Ринне, бывший министр финансов (2014-2015).

«Интересно, куда нас завезет этот автобусник?» – такой вопрос автор услышал во время рыбалки от одного из сельчан, стойкого сторонника национал-популистской партии «Истинные финны».

Печать «автобусник» визави вытащил из воспоминаний о том, что в молодости в 1980-е годы Антти Ринне два года за баранкой автобуса колесил по всей Финляндии в качестве шофера и монтажника сцены во время гастролей известного актёра Вейкко Синисало. Прошли годы, Антти Ринне закончил юрфак Университета Хельсинки, затем успешно работал юристом в профсоюзе работников Автотранспортных и экспедиторских предприятий до 1997 года, когда был вынужден уволиться из-за подозрения в мошенничестве с оплатой командировочных расходов. Ринне объяснил все «досадной небрежностью», но работу потерял. Несмотря на упомянутый инцидент, Ринне в 2002 был приглашен на работу в профсоюз специальных профессий /ERTON/, а затем был избран его председателем. Успешная работа в качестве профсоюзного лидера вывела его в руководство Профсоюза служащих, а в 2011 году он возглавил Объединение профессионалов Ammattiliitto PRO. За агрессивную манеру работы в профсоюзах Ринне снискал славу «гангстера на рынке труда». В 2007 году Объединение высших должностных лиц (Ylemmat Toimihenkilot YTN) окрестило его «вечным хулиганом» (kestohairikko).

Тем не менее, боевой характер и напористость Антти Ринне были оценены среди пролетариев, а его профессиональные данные снискали уважение. В 1997-1998 он был приглашен для работы в качестве помощника министра финансов. Одновременно Антти Ринне продвигался и по партийной лестнице. В 2012 году стал членом ЦК, а в 2014 году был избран председателем партии и занял пост министра финансов в правительстве Юрки Катайнена, а затем Александра Стубба. В результате своего пробивного характера и одновременного нажитого в период работы в профсоюзах опыта, Ринне сумел привести СДП к победе на выборах 2019-го.

«В плане риторики Антти Ринне слабый, но он хорош в принятии решений. Я считаю, что линия нынешнего правительства будет лучшей за долгое время. Социальная и экологическая политика гораздо сильнее, чем раньше», – комментирует Маркку Кивинен.

«У нас есть возможность улучшить отношения с Россией»

Глобальных перемен в линии Финляндия – Россия ждать не стоит, считают эксперты. Так, директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес полагает, что перекос в сторону России не случится за счёт «Зелёных».

«Я не ожидаю никаких изменений, – говорит Мошес. - Общий контекст отношений с Россией предопределен членством Финляндии в ЕС и внутриеэсовским статусом кво, который меняться не будет. Большую роль в выработке этой политики традиционно играет президент, чьи подходы тоже известны и не изменятся. Хотя некоторые социал-демократы готовы были бы проявить большее «понимание» в отношении внешнеполитической линии Москвы, нахождение «зеленых» в правительстве будет работать на сохранение нынешнего баланса».

«Новое правительство продолжит общую линию во внешней политике, но, может быть, немного более активно будет работать в направлении экологии. Особенно «Левые» и «Зеленые» хотят продолжать экологическое сотрудничество с Россией, не только в глобальных масштабах, но и местных, таких как, например, Красный Бор», – напоминает Кивинен.

По его мнению, нынешнее правительство имеет больше возможностей для сотрудничества с Россией: «У нас хорошие билатеральные отношения, проблем между нашими странами нет, они есть между Россией и Евросоюзом, Россией и Украиной. Мы можем совместно решать многие вопросы. Члены правящей коалиции понимают, что во внешней политике самый важный компонент — отношения с Россией, поэтому они будут работать над ними».

Более удачным для России будет и министр иностранных дел Пекка Хаависто, считает профессор. По мнению политолога, новый глава МИД будет более активным и внимательным в развитии сотрудничества с РФ.

«Хаависто действительно лучше знает Россию, чем его предшественник Тимо Сойни («Истинные финны»), поэтому он может более конкретно работать не только по основным линиям, но и в более детальных вопросах. Хаависто может быть более самостоятельным в отношении Америки, – говорит Кивинен. – Сойни не был плохим главой МИД, он продолжал финскую линию, но не был активным в деталях и не развивал отношения между Финляндией и Россией. Не сделал больших ошибок, но и больших успехов не достиг на этом посту».

Как ранее писала «Фонтанка», лидер «Зелёных» Пекка Хаависто — популярный в Финляндии политик с большим международным опытом.

Что касается НАТО, то, как и раньше, Финляндия «оставляет дверь открытой».

«Сотрудничество с Альянсом продолжится, без постановки вопроса о членстве, но с сохранением гипотетической возможности поставить этот вопрос в случае необходимости», – напоминает Мошес.

«Сейчас почти все в Финляндии согласны с тем, что Финляндия в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Пока есть противоречия между Россией и НАТО, и Финляндия не будет использовать эту возможность, и это сказано в программе нового правительства. У нас есть возможность сейчас улучшить отношения с Россией», – уверен Кивинен.

Леонид Лааксо, Яна Пруссакова