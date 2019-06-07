Автомобильное ЧП в Шушарах добавило несчастья десяткам куриц

Тему смерти, начатую гадюкой в каршеринговом автомобиле, продолжили десятки куриц. Их судьба вызвала «общественный резонанс» на двести с лишним комментариев под постом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«На Колпинском шоссе, 135, возле складского комплекса, парень перевозил курятину, оборвало ремень ГРМ. Курицы не доехали до фермы, скорее всего, все помрут», – пишет автор поста.

В комментариях отмечают, что некоторые птицы уже погибли, и непонятно, от чего умрут остальные: от жары или от града. А лопнувший ремень – это, судя по всему, не ГРМ, а ремень навесного оборудования, который можно заменить на новый за 20 минут.





