"Мы видим, как пересматриваются итоги Второй мировой". Мария Захарова объяснила "Фонтанке" свои слова о втором фронте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, почему предложила не преувеличивать значение открытия второго фронта Второй мировой войны, годовщина которого отмечалась в Европе и США в среду, 5 июня.

"Нельзя пересматривать итоги Второй мировой войны. Ни в одну, ни в другую сторону, ни в третью. Сколько людей, столько и мнений, но есть исторические факты, – пояснила Мария Захарова свои слова "Фонтанке", подчеркнув, что это не только ее личное мнение, а официальная позиция Министерства иностранных дел. – Мир на протяжении нескольких десятилетий был един в оценках итогов Второй мировой войны. Почему нужно их пересматривать в угоду каким-то политическим силам? А мы же видим, как это происходит на практике. Сносятся памятники, обливается грязью Красная армия. Бойцы, которые представляли и боролись за – сейчас уже мы говорим суверенные государства, а тогда это было государство Советский Союз, – теперь почему-то представляются в странах Европы чуть ли не как агрессоры".

"Я начала учиться в высшем учебном заведении в 1990-е годы, когда вдруг начали изымать из учебного процесса настоящие учебники и подменять их так называемыми суворовскими "ледоколами" – книгами, которые были написаны перебежчиками, предателями. И эти книги стали выдавать за учебники истории. Вот это я очень хорошо помню, с чего это все начиналось. Почему мы должны с этим мириться?" – продолжила свою мысль представитель МИД.

"Не нравится, что это жесткое выражение? А какие еще должны быть выражения, если по Европе фактически ежемесячно мы фиксируем снос памятников, осквернения вообще практически каждую неделю идут... Доколе это будет происходить?" – говорит Мария Захарова.







"Почему все это время ветеранов из нашей страны никогда не приглашают? Почему? Приходят все. Почему никогда не дают слова именно нашим, российским, тогда советским ветеранам... И все молчат. Почему все должны молчать? Нет, мы не будем молчать", – подчернула спикер российского внешнеполитического ведомства.

"Если вы превышаете значение кого-то, кто участвовал в сражениях, вы, соответственно, принижаете значение иных сил, иных людей. А мы же это видим на практике. Это же не просто разговоры в теории, это не просто клуб по интересам. Мы видим, как это идет повсеместно: Европа, Соединенные Штаты Америки", – отметила Мария Захарова.

Ранее она призвала не преувеличивать роль союзников в победе во Второй мировой войне.

«Мы отдаем дань памяти всем павшим в боях на втором фронте в Европе. Вклад союзников в победу над Третьим рейхом понятен. Его не следует, безусловно, преувеличивать. Тем более умалять при этом значение титанических усилий Советского Союза, без которых этой победы просто не было бы, — цитирует Марию Захарову «Интерфакс». – Как отмечают историки, высадка в Нормандии не оказала принципиального влияния на исход Второй мировой и Великой Отечественной войны. Он был уже предопределен в результате побед Красной армии, прежде всего под Сталинградом, Курском».