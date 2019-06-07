Je suis Golunov. Журналисты России выступили против задержания коллеги. Полиция делает шаг назад

В деле о задержании корреспондента «Медузы» - нестандартный поворот. Под давлением журналистского сообщества полиция Москвы была вынуждена признать, что в квартире Голунова не находили нарколабораторию.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фотографии, которые правоохранительные органы выдавали за снимки жилища задержанного по наркотической статье Ивана Голунова, к вечеру 7 июня превратились в кадры, которые «сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный». За одиночные пикеты в Москве репортеров задерживают и отпускают. В защиту Голунова выступили Венедиктов, Собчак, Дудь, Парфенов и еще десятки журналистов, как федерального, так и регионального значения. Российское представительство Евросоюза сообщило, что следит за ситуацией, а правозащитники предлагают полицейским сделку — «отпускай Голунова, и мы закроем глаза на подкинутые наркотики».

С заявлением о том, что задержание журналиста Ивана Голунова связано с его профессиональной деятельностью, редакция «Медузы» выступила утром 7 июня. «Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого. «Медуза» будет изучать каждое действие следователей по делу Голунова. Мы выясним, по чьей воле преследуют Ваню, и сделаем эту информацию публичной. Мы будем защищать своего журналиста всеми доступными способами», – говорится в сообщении от имени гендиректора Галины Тимченко и главреда издания Ивана Колпакова.

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан днем 6 июня возле станции метро «Цветной бульвар» в Москве. Адвокат Голунова Дмитрий Джулай обозначил позицию защиты: наркотики подбросили, при задержании били. К полудню 7 июня пресс-служба московской полиции сообщила на своем сайте, что при личном досмотре у 36-летнего жителя столицы были обнаружены пять «свертков с порошкообразным веществом», а «по месту проживания» нашли еще «три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы». Информация об избиении действительности не соответствует. Уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ. Задержан в порядке ст. 91-й УПК РФ. Полиция опубликовала также 9 фотографий, из которых следовало, что в квартире Голунова обнаружили нарколабораторию. «Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством массой около 4 граммов», — говорится на сайте ГУ МВД Москвы.

В ответ на публикацию фотографий близкие и коллеги журналиста заявили, что на снимках не квартира Голунова. Политическая и бизнес-элита страны, которая сейчас находится на экономическом форуме в Петербурге, оказалась в неловком положении. Вместо экономических тем пришлось отвечать на вопросы о задержании журналиста. В жернова цеховой солидарности попали мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный прокурор Юрий Чайка, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.







В 12.57 пресс-служба московского главка нанесла еще один удар, опубликовав на своем сайте уточнение: «Фотографии, размещенные на официальном сайте, сделаны при обследовании жилища подозреваемого, в арендуемой квартире на Вешняковской улице Москвы и при его личном досмотре, проведенном в присутствии понятых».

Российские журналисты по отдельности и редакции в целом один за другим стали заявлять о своей солидарности с Голуновым.

«Ваня Голунов — один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране, – написала Ксения Собчак. – Я абсолютно уверена, что это адская несправедливость. Ваня – расследователь, он сталкивался с постоянными угрозами, разоблачал власть, черных риелторов и мусорных магнатов. Это точно не та профессия, чтобы дома варить... И я видела, как он нуждался в деньгах и как скромно жил. Все это какой-то адов беспредел».

«Позавчера он находил девять пентхаусов у родственников вице-мэра Москвы (как все же похорошела Москва, ах!), расчерчивал устройство похоронного бизнеса, рассказывал про черных риелторов, которые отжимают квартиры, и многих других замечательных людей. А вчера у него нашли наркотики в довольно лошадиных количествах. При том что в кругу коллег у Голунова репутация человека, который вообще не употребляет», – присоединился Юрий Дудь.

«Его задержание — со всевозможными нарушениями процессуальных норм — происходит на фоне Петербургского экономического форума, который призван рисовать привлекательный образ России для мира, давать позитивные сигналы о том, как в России можно прекрасно жить, работать и развивать экономику. Если вчера сомнения в таких сигналах были связаны с фигурой основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви (сидит под домашним арестом), то сегодня к ней добавилась фигура Ивана Голунова», – пишет Rebublic.

«В расследованиях Ивана Голунова почти не было политики — чистые цифры, иллюстрирующие экономические преступления чиновников и аффилированного с властью бизнеса. Ивана задержали, игнорируя простейшие процессуальные нормы, не позволив ему реализовать свои базовые права: на юридическую защиту и на процедуры, которые могли бы доказать его непричастность к любым правонарушениям, связанным с наркотиками», – говорится в заявлении телеканала «Дождь».

«В связи с очень громким общественным резонансом, вызванным задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова и сопровождающимся информацией о применении к нему физического насилия, прошу Вас как руководителя надзорного органа взять под личный контроль расследование этого дела и обстоятельства задержания журналиста», – обратился к генпрокурору Чайке главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«К сожалению, у меня довольно-таки скептическое отношение к нашему правосудию. И то мнение, что его задержали из-за того, что он работает в «Медузе», вполне вероятно. Жаль, что я могу высказать такое предположение», – прокомментировал Владимир Познер.

«Союз журналистов России выражает озабоченность в связи с данным инцидентом и заявляет, что будет внимательно следить за развитием событий, оставляя за собой право принимать соответствующие меры для защиты журналистов от любых незаконных действий, и готов оказать коллегам необходимую юридическую помощь», – выступил Союз журналистов России.

«Мы внимательно следим за делом Ивана #Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона», – говорится в официальном твиттере представительства Европейского союза в России. Хештеги с упоминанием Голунова вошли в топ актуальных тем российского сегмента твиттера.

В 16.18 столичная полиция выпустила новое сообщение, где уточнялось, что 8 из 9 опубликованных ранее фотографий «сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный». Дело взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по Москве Барановым. «Задержанный был направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого у него были отобраны биологические жидкости, однако сделать срезы ногтевых пластин он отказался». Сам Голунов ранее заявил, что он готов был сдать все биоматериалы, чтобы доказать, что никогда не употреблял наркотики, однако полиция якобы их не взяла.

В это же время стали задерживать журналистов ведущих российских изданий, которые вышли в одиночные пикеты к зданию полиции на Петровке, 38. В общей сложности в отдел доставили порядка 15 человек, но вскоре отпустили, без составления протоколов. Полиция просит прессу разойтись, но профессиональное сообщество отказывается подчиняться. Корреспонденты выстроились в очередь, чтобы менять друг друга в пикете. «Очередь большая», – сообщает Екатерина Винокурова. К акции протеста присоединились журналисты в Перми. В одиночных пикетах стоят также у Гостиного двора в Петербурге.

«Полиция Москвы! Отпускайте Голунова, и мы подумаем, может, простим два эпизода подброса наркоты. Не будем требовать извинения прокурора и не будем подавать иск о реабилитации. И не будем подавать в СКР заявление о применении насилия. Нормальная сделка, один раз предлагается», – написал в телеграм-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»