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Общество
07.06.2019 19:08
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Ходорковский отказался комментировать "третье дело ЮКОСа", поскольку "Чайка не отличается от НТВ"

Экс-глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский не стал комментировать "Фонтанке" заявления генерального прокурора РФ Юрия Чайки о том, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют так называемое "третье дело ЮКОСа".

"Ходорковский не будет реагировать ни на Чайку, ни на НТВ, тем более что они уже по функционалу друг от друга не отличаются", – пояснил 7 июня "Фонтанке" пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар.

Ранее в пятницу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подтвердил наличие третьего уголовного дела против руководства нефтяной компании ЮКОС. До этого о наличии нового дела, где фигурирует Михаил Ходорковский, сообщали лишь источники российских федеральных телеканалов, в частности НТВ.

"Дело ЮКОСа расследуется. Это правда", — заявил Юрий Чайка в кулуарах ПМЭФ. Генпрокурор пояснил, что правоохранительные органы ознакомились с обнародованными документами американской  корпорации Chevron, "которая проводила свой аудит".



Одна из крупнейших в мире энергетических компаний в 2003 году проводила аудит ЮКОСа, поскольку собиралась купить долю в самой крупной на тот момент российской нефтекомпании.

Сюжет "Кровавая империя Михаила Ходорковского" вышел на телеканале НТВ 31 мая. В сюжете прозвучало словосочетание "третье дело ЮКОСа". Он повествует о том, как основатель и совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственными активами и пролоббировал в правительстве идею сконцентрировать эти активы в руках одного инвестора. Главное, в чем могли обвинить руководство ЮКОСа, следовало из телесюжета — якобы имевший место вывод за границу взятых из средств миноритарных акционеров $51 млрд.

Михаил Ходорковский был фигурантом двух уголовных дел, связанных с ЮКОСом. В 2003 году его арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов. В 2005 году бизнесмен был приговорен к 9 годам колонии общего режима по ряду статей, в том числе "Мошенничество". В 2010 году по второму делу ЮКОСа о хищении добытой нефти Ходорковский получил 14 лет лишения свободы с учётом ранее отбытого наказания. Через три года, в декабре 2013 года, президент Владимир Путин помиловал Михаила Ходорковского, и тот покинул Россию.

В 2014 году ЕСПЧ принял решение взыскать с России €1,87 млрд в пользу заявителей по делу нефтяной компании ЮКОС. Конституционный суд РФ в 2017 году принял решение о невозможности исполнения решения Страсбургского суда.

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