В ГИБДД уточнили состояние малышей после ДТП с горевшей «Газелью»

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Дети, попавшие в «огненное» ДТП на трассе А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», пострадали не сильно.

Как уточняет отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, состояние мальчика 2018 года рождения медики оценили как средней степени тяжести, а девочки 2013 года рождения – как удовлетворительное. «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Тосненскому району уточняет, что малыши перевозились в детских удерживающих устройствах.

Напомним, около 13:10 на 116-м километре ЮПК, по предварительной версии, 72-летний водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойоту Камри». «Тойотой» управлял мужчина, ехали там женщина и дети.







Госпитализированы были также водитель «Газели» и его пассажир – по словам очевидцев из «ДТП и ЧП», один из них был без сознания.