В Петербурге у Гостиного двора начались пикеты журналистов в поддержку задержанного Ивана Голунова

Петербургские журналисты, как и их московские коллеги, 7 июня организовали пикеты в поддержку задержанного корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», у Гостиного двора собралось несколько десятков представителей СМИ. Они по очереди встают с плакатами и раздают прохожим листовки, информирующие о произошедшем в Москве. Горожане охотно их берут.

Городская полиция, в отличие от московской, пока не применяет силовых мер. Полицейские лишь попросили пикетирующих показать документы и предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированного митинга.







Напомним, аналогичная акция состоялась 7 июня днём в Москве. Во время пикетов у здания ГУ МВД на Петровке в Москве задержали 12 человек, большая часть из которых журналисты. Сейчас их всех отпустили.

Иван Голунов был задержан днём 6 июня по подозрению в наркоторговле. По его словам, запрещённое вещество в рюкзак и квартиру попало без его ведома, в редакции говорят об угрозах. После задержания Голунову не позволили вызвать адвоката. В полиции его якобы избили, после чего не разрешили вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать побои. Кроме того, силовики отказались взять у журналиста смывы рук и срезы ногтей — их экспертиза могла бы подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.