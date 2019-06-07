Ростех: Россия начнет поставки С-400 Турции через два месяца

Поставки зенитных ракетных систем С-400 Турции начнутся через два месяца, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

"Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили", – сказал Чемезов в интервью телеканалу НТВ в ходе ПМЭФ-2019.

Напомним, США угрожают Турции санкциями, если поставки С-400 в эту страну всё-таки состоятся. Руководство Турецкой Республики неоднократно заявляло о том, что эту сделку намерено завершить.





