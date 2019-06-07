В Петербурге построят онкологический центр за 15 млрд рублей

Производитель медицинского оборудования АО «Швабе» построит в Петербурге онкологический центр за 15 млрд рублей. Соответствующее соглашение компания подписала 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума с правительством Петербурга.

Компания к 2023 году обещает за счет собственных и привлеченных средств построить и оснастить поликлинический корпус и лучевой блок клинического онкологического диспансера, а также создать центр паллиативной медицинской помощи. Все объекты оснастят высокотехнологичным медоборудованием российского производства.

АО «Швабе» входит в госкорпорацию Ростех. Выручка, по данным СПАРК, в 2017 году составила 1,8 млрд рублей. Основными направлениями деятельности являются разработка и серийное производство оптических и лазерных систем, наукоемкой медицинской техники, систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, приборов для научных исследований, энергосберегающей светотехники, наномеханики.





