Роскосмос готов дать российским Илонам Маскам доступ к космодромам и заводам

Частная космонавтика в России может рассчитывать на помощь госкорпорации «Роскосмос», заявил её генеральный директор Дмитрий Рогозин на сессии ПМЭФ.

– Мы готовы помогать (частникам. — Прим. ред.) в предоставлении лицензии, мы можем предоставить возможности наших космодров и стартовых позиций, мы можем предоставить часть производственных площадей, чтобы им не пришлось создавать заводы с нуля, в качестве технопарков, и конечно мы готовы вместе идти в правительство и Госдуму, чтобы дополнить закон о частно-государственном партнерстве (космической деятельностью, которой там нет), – заявил 7 июня Рогозин.

По его словам, заводы, создающие носители для Роскосмоса, также готовы создавать космические носители по техзаданию частных компаний.

В конце мая Рогозин рассказал о том, что российская сверхтяжёлая ракета «Енисей» будет стоить в 23 раза дороже аналога от Илона Маска.





