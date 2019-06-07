Георгий Полтавченко приехал на ПМЭФ с бывшими чиновниками Смольного и оставил напутствие Александру Беглову

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко приехал в качестве главы Объединённой судостроительной корпорации на Петербургский экономический форум. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вместе с ним приехала целая команда экс-чиновников Смольного.

Как рассказал «Фонтанке» Полтавченко, в ОСК вместе с ним перешли бывший глава его аппарата Давид Адамия, пресс-секретарь Андрей Кибитов, экс-глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. Она работает советником президента ОСК и отвечает за развитие Дальнего Востока.

«Я не знаю, кто пришёл на их место, – это уже не моя вахта. Руководитель, который их пригласил, наверняка нашёл умных и грамотных людей», – заметил Полтавченко в разговоре с «Фонтанкой». Он добавил, что Петербург новому руководству удалось сохранить чистым и красивым.

«Одно пожелание Александру Дмитриевичу (да я бы и другому это пожелал): беречь наш город и делать его с каждым годом все лучше и лучше. Это наша общая задача, и я служил для этого до осени прошлого года», – заключил он.

Напомним, что 3 октября Владимир Путин освободил Георгия Полтавченко от обязанностей губернатора Петербурга. На его место был назначен врио губернатора Александр Беглов. В конце мая он заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах на пост губернатора Петербурга.





