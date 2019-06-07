Ни дачники, ни ПМЭФ не заставили Петербург «покраснеть» в вечерний час пик

Лето творит чудеса: ни дачники, ни чиновники с бизнесменами пока не смогли загрузить дороги Петербурга до «красных» баллов. Последние два часа держатся «жёлтые» 6 баллов, и это пятничный вечер, час пик. Правда, автомобилистам, стоящим в «форумных» пробках на юге города, от этого не легче, особенно тем, кто опаздывает в аэропорт.

Как последние двое суток, вечером 7 июня движение перекрывают на юге КАД, на Пулковском шоссе, на Московском проспекте, в центре (коллапса там, однако, нет).

«Яндекс» зафиксировал за последние два часа всего три «необычно сложные пробки», и одна из них, на севере, явно «дачного», а не «форумного» происхождения:







18:24, Петергофское шоссе от проспекта Маршала Жукова до дороги на ЛЭМЗ. В пробке длиной 5 км можно потерять 41 минуту, что на 20 минут больше обычного.

18:03, внутренняя сторона КАД от поста ГИБДД до Пулковского шоссе. В пробке длиной 5,4 км можно потерять 54 минуты, что на 31 минуту больше обычного.

17:51, Выборгское шоссе от Суздальского проспекта до Приозерского шоссе. В пробке длиной 5,5 км можно потерять 50 минут, что на 20 минут больше обычного.

Добавим, что утром 7 июня максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга составила 5 баллов, а днём – 4 балла. В обоих случаях это на 1 балл меньше, чем обычно.