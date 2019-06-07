«Надо отпустить под залог». Бизнес-омбудсмен при президенте советует изменить меру пресечения Майклу Калви

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов считает, что основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви стоит отпустить из-под домашнего ареста под залог. Это мера, принятая в цивилизованных странах, заявил бизнес-омбудсмен корреспонденту «Фонтанки» в пятницу, 7 июня, на Петербургском международном экономическом форуме.

«У него здесь семья, он живет в России не первый год, и мне кажется, что это не может являться основанием не изменить меру пресечения», – считает уполномоченный при президенте.

Конфликт, который лег в основу дела Майкла Калви, – гражданский правовой спор, а не повод для уголовного преследования, уверен Борис Титов: «Но даже если правоохранительные органы пока не могут это признать — надо применять меру пресечения, которая применяется во всем цивилизованном мире. Это залог».

Даже если у близких и знакомых Майкла Калви таких денег не найдется, сообщество российских предпринимателей окажет содействие, дал понять бизнес-омбудсмен, добавив: «У нас есть специальный залоговый фонд».







Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви хотел попасть на ПМЭФ, однако в пятницу стало окончательно понятно, что бизнесмена не отпустят ради оплаченного им участия в мероприятии из-под домашнего ареста.

«В США дают по 150 лет тюрьмы, и ничего, – успел прокомментировать дело Майкла Калви посетивший петербургский форум президент Владимир Путин. – Есть общепризнанные мировые правила, и, пока суд не доказал обратного, он считается невиновным, – заключил президент. – Не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».

В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.