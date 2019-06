Мэй ушла с поста лидера Консервативной партии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально ушла в отставку с поста лидера правящей Консервативной партии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-релиз Комитета 1922, в который входят все члены фракции в Палате общин.

The 1922 Committee confirms Theresa May is officially stepping down as leader of the Conservatives and race to replace her begins.



Get the latest on Theresa May formally standing sown as Tory leader: https://t.co/a0ejSKhHWo pic.twitter.com/gTJnwQEhfA