Матерящийся дольщик и трезвый трансгендер решили баллотироваться в губернаторы Петербурга

Еще два желающих стать губернатором Петербурга принесли в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 7 июня свои документы. Об этом «Фонтанке» сообщили в Горизбиркоме.

Двадцать первый и двадцать второй кандидаты пойдут на выборы как самовыдвиженцы. Это значит, что им предстоит собрать для регистрации не только подписи муниципальных депутатов, но и подписи 76 тысяч жителей.

Один из кандидатов, Александр Головко, известен как представитель одного из движений обманутых дольщиков. Осенью 2018 года он попал в СМИ, обматерив со сцены участников митинга против пенсионной реформы.

Ещё один выдвиженец, Анатолий Обросков, ранее был активистом трезвеннического движения, учредителем и автором газеты "Трезвый Петроград", организатором трезвеннических футбольных турниров, лидером питерского филиала Партии сухого закона, одним из лидеров движений "Трезвый Петербург", "Чистый Петербург", культурно-спортивного движения "Трезвая лига", его также называют правым националистом-неоязычником.

Год назад он поменял предпочтения и объявил себя трансгендером. 12 января 2018 года Обросков прибыл в Центризбирком РФ (регистрироваться на президентские выборы) в короткой голубой юбке, лифчике и пиджаке. СМИ он представил программу, включающую ликвидацию «правовой незащищённости» трансгендеров и организацию в Кудрово гей-квартала, чтобы «сексуальные меньшинства могли чувствовать себя комфортно».





